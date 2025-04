Trump ameaça China com mais tarifa caso mantenha retaliação

A reação dos mercados globais refletiu a preocupação de que a barreira tarifária americana possa interromper cadeias de suprimentos globais, puxar uma alta na inflação e mergulhar os Estados Unidos – e o mundo – numa recessão econômica.

Houve inclusive um rumor de que Trump havia considerado uma pausa de 90 dias nas tarifas, o que foi negado nesta segunda pela Casa Branca.

Em uma ligação telefônica, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, pediu a Trump que reconsidere as tarifas – que no caso do Japão foram de 24% –, mostrando-se preocupado sobre o risco de enfraquecimento da capacidade de investimento das empresas japonesas. "As recentes medidas tarifárias dos Estados Unidos são extremamente lamentáveis", disse Ishiba a repórteres após a conversa.

Ministros do comércio europeus estiveram reunidos nesta segunda em Luxemburgo e afirmaram que querem negociar com os Estados Unidos para evitar uma guerra comercial total – mas correm por fora e traçam um plano de retaliação caso as conversas não avancem. Trump impôs tarifas de 20% sobre as importações do bloco.

Trump defende que as barreiras protecionistas em vigor já trouxeram aos Estados Unidos bilhões de dólares em receita. Ele afirma ainda que as medidas devem repatriar empregos, reduzir déficits comerciais (quando as compras de bens e serviços superam as vendas) e garantir "reciprocidade". Com a China, o país espera reverter ao menos em parte o déficit comercial de 295,4 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,7 trilhão) registrado em 2024. Os Estados Unidos dependem sobretudo de produtos de tecnologia, equipamentos eletrônicos e vestuário chineses.

"As tarifas abrem um enorme buraco na ordem comercial liberal que os Estados Unidos lideraram e fomentaram desde a Segunda Guerra Mundial", escreveu o historiador do comércio Douglas Irwin em artigo na revista The Economist.