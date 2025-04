Alemanha suspende acolhida de refugiados por programa da ONU

No entanto, o governo comunicou à Acnur que apenas os casos em que os procedimentos já estão em estágio avançado ainda serão autorizados.

Antes de serem acolhidos, os refugiados passam por entrevistas prévias in loco com funcionários do governo alemão e verificações de segurança. Os selecionados não precisam dar entrada em um processo de asilo e recebem um visto de permanência com duração de três anos, com possibilidade de extensão em caso de integração bem-sucedida.

Desde que aderiu ao esquema, em 2012, a Alemanha acolheu cerca de 5 mil refugiados por ano, atrás apenas do Canadá e dos Estados Unidos.

No entanto, a nova administração dos EUA sob o presidente Donald Trump anunciou que deixará de acolher refugiados.

O porta-voz do Acnur, Chris Melzer, disse que espera que a Alemanha retome o esquema de acolhida a refugiados assim que um novo governo assumir.

