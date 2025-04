China reage a ameaça de Trump e promete "lutar até o fim"

O presidente americano afirmou que considera "uma honra” agir como está agindo depois de afirmar que os Estados Unidos foram "destruídos pelo que fizeram” com seu próprio sistema.

Trump também advertiu em sua rede social Truth Social que "serão suspensas todas as conversas com a China” sobre as negociações que, de acordo com ele, Pequim solicitou para tratar da guerra comercial.

Na última sexta-feira, a China lançou uma bateria de contramedidas às tarifas anunciadas na semana passada por Trump, que elevaram as taxas sobre os produtos chineses para pelo menos 54%.

A China também entrou com uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os EUA pelas tarifas chamadas de "recíprocas” por Trump, que alega que o país era prejudicado no comércio internacional.

Mercados se recuperam

Os mercados se recuperaram um pouco nesta terça-feira, após uma segunda-feira sombria de quedas generalizadas nos mercados asiáticos, europeus e americanos.