[Coluna] Eles odeiam mulheres, elas odeiam o próprio corpo

Ou seja, na era do Instagram e do TikTok, no que depender das entregas dos algoritmos, os adolescentes meninos ficam expostos a conteúdos misóginos, enquanto as meninas acabam vendo vídeos que as deixam insatisfeitas com seus corpos.

Influência em massa

Repito: esses riscos sempre existiram. Mulheres estão há décadas submetidas a uma grande lavagem cerebral. É como se parte da mídia e da sociedade gritassem: "emagreça, diminua o tamanho do seu nariz!" e por aí vai. O que acontece hoje é uma "influência em massa". Em poucos minutos, meninas podem ver dezenas de vídeos prejudiciais à sua imagem corporal. Bem mais do que nós, que temos mais de 40, éramos expostas quando comprávamos uma revista.

Não podemos esquecer, claro, que existem segmentos de indústrias que lucram com a insatisfação das meninas. E eles andam lucrando muito. Para fins comerciais, quanto mais cedo elas ficarem insatisfeitas, melhor. Um exemplo de como esse comércio funciona é a recente febre de rotina de beleza praticada por crianças (gravadas e exibidas em redes sociais).

Existem dezenas de tendências que podem aumentar a insatisfação das meninas com seus corpos. De acordo com estudo divulgado ano passado pela universidade australiana Flinders University, os conteúdos de fitness no Tiktok, por exemplo, conhecidos como "Inspiração Fitness", possuem características que podem impactar negativamente a imagem corporal. Detalhe: 78% dos vídeos estudados exibiam só mulheres (magras e malhadas), ou seja, os vídeos afetam muito mais as meninas.

Esperança com o body positive