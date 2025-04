Como a gravidez impacta o corpo da mãe - durante e depois do parto

Os resultados mostraram vários efeitos da gravidez e do parto em um nível de detalhes jamais alcançado anteriormente, segundo Uri Alon, biólogo de sistemas do Instituto Weizmann de Ciência em Rehovot, Israel, que liderou o estudo. As conclusões foram publicadas primeiramente na plataforma científica Science Advances e, na sequência, na revista Nature. O estudo foi apoiado pelo Conselho Europeu de Pesquisa.

A gravidez e o parto afetam o corpo por mais tempo do que o esperado

Os resultados sugerem que os efeitos da gravidez e do parto afetam o corpo por muito mais tempo do que geralmente se supunha, diz Jennifer Hall, que pesquisa saúde reprodutiva no University College, em Londres, e não participou do estudo. Ela chama a atenção para a expectativa social de que a mãe se recupere rapidamente após o nascimento de um filho. "Aqui temos uma espécie de prova biológica de que isso não acontece", disse Hall.

De acordo com o estudo, cerca de metade (47%) dos 76 parâmetros físicos examinados se estabilizaram novamente no primeiro mês após o nascimento. Para a outra metade (41%), no entanto, levou de três meses a um ano para que os níveis retornassem ao ponto pré-gravidez.

Os valores relativos aos níveis de colesterol ou à função hepática só se estabilizaram após cerca de seis meses. Já o valor de ALP (fosfatases alcalinas), que é importante para o fígado, levou um ano inteiro para voltar ao seu normal. Isso ilustra claramente o enorme impacto do parto no corpo, argumentam os pesquisadores.

Alguns valores, inclusive, seguiam significativamente alterados mesmo 80 semanas após o nascimento. Os marcadores que aumentam no sistema imunológico do corpo durante processos inflamatórios, por exemplo, permaneceram elevados. O nível de ferro e a concentração média de hemoglobina nos glóbulos vermelhos, por sua vez, continuaram mais baixos.