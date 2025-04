Como as tarifas de Trump afetam o bolso dos brasileiros

"Se houver uma queda brutal da demanda em função de recessão global, é possível que nenhum país saia ganhando, nem sobre o aspecto setorial", alerta Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e secretário de comércio exterior entre 2019 e 2022.

Uma eventual retaliação do governo brasileiro e a instabilidade do dólar podem ainda encarecer produtos importados e impulsionar a inflação, que já está em alta. Por outro lado, em um horizonte de longo prazo, o fechamento do mercado americano deve redirecionar os fluxos comerciais para o Brasil. O resultado seria o aumento da oferta e a consequente queda dos preços.

"É um equilíbrio ainda muito difícil de se prever", explica Ferraz. "Mas certamente é um cenário muito preocupante para a economia mundial", reforça.

Como o Brasil foi alvo

Os EUA costumam acusar o Brasil de impor tarifas relativamente altas e outros tipos de barreiras a importações, particularmente nos setores de etanol, automotivo, químico e siderúrgico. No entanto, a balança comercial entre as duas maiores economias da América é superavitária em favor dos americanos há 15 anos – ou seja, eles exportam mais do que importam.

Como o tarifaço de Trump foi calculado com base no déficit dos EUA com os outros países, o Brasil acabou alvo da tarifa mínima de 10%. O valor é bem inferior à taxa cobrada de pares como Japão (24%), Índia (26%) e China (34%). "Se colocarmos no relativo, o Brasil não ficou tão mal", ressalta Ferraz.