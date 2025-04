Demanda global por ouro impulsiona garimpo em terras indígenas, diz Greenpeace

Segundo o levantamento, a devastação causada pela busca clandestina pelo ouro caiu (-7%) no período na TI Yanomami. O mesmo ocorreu nos territórios Munduruku (-57%) e Kayapó (-31%). Já na TI Sararé, a destruição disparou: o desmatamento para garimpo cresceu 93%.

Do garimpo para cofres de bancos

No ano passado, 61 toneladas de ouro saíram do Brasil para outros países. Cerca de 25% do metal vem dos estados amazônicos, com liderança do Mato Grosso. Os maiores compradores em 2024 foram Canadá, Suíça e Reino Unido – a Alemanha foi a sexta da lista.

Os três primeiros importadores, aponta o relatório, são líderes das cadeias de suprimento internacionais. Alvo de denúncias no passado sobre compra do metal extraído de forma criminosa no Brasil, a Suíça, por onde mais da metade do ouro exportado para a União Europeia (UE) passa, se comprometeu em 2022 a não adquirir mais ouro ilegal da Amazônia.

Além das joalherias e relojoarias, responsáveis por metade do mercado mundial, um outro destino tem ganhado peso: cofres de bancos centrais. Nos últimos quatro anos, o consumo de ouro desse setor aumentou quatro vezes.

"A permanência do garimpo tem a ver com o apetite internacional que causa essa pressão aqui dentro. São mais de 70 bancos centrais no mundo todo demandando esse ouro, usando isso como reserva financeira. A gente está num momento de muita instabilidade, então a procura só vai aumentar", comenta Dantas.