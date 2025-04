Execuções por pena de morte disparam no mundo, diz Anistia Internacional

No Irã, houve mais duas execuções em conexão com os protestos nacionais desencadeados pela morte de Mahsa Amini sob custódia policial em 2022. Uma delas foi a de Mohammad Ghobadlou, de 23 anos, um manifestante com problemas de saúde mental.

"Aqueles que ousam desafiar as autoridades enfrentam as punições mais cruéis, especialmente no Irã e na Arábia Saudita, com a pena de morte sendo usada para silenciar aqueles corajosos o suficiente para falar", afirma a diretora da Anistia Internacional, Agnès Callamard.

Crimes de drogas

Mais de 40% das execuções em 2024 foram relacionadas a drogas. A execução da pena de morte por crimes de drogas também é amplamente dominante em Singapura e na China, de acordo com o relatório da Anistia.

"Em muitos contextos, a condenação de pessoas à morte por delitos relacionados a drogas tem um impacto desproporcional sobre pessoas de origens desfavorecidas, embora não tenha efeito comprovado na redução do tráfico de drogas", observa Callamard.

Callamard defende que nações que atualmente consideram introduzir a pena de morte para crimes relacionados a drogas, como Maldivas, Nigéria e Tonga, devem ser confrontadas e encorajadas a colocar os direitos humanos no centro de suas políticas sobre o tema.