Maiorca abre temporada com protestos contra turistas - Ilha espanhola é um dos principais destinos turísticos da Europa. Moradores criticam alta nos aluguéis e falta de moradia, enquanto alguns empresários se empenham em atrair visitantes mais endinheirados.É primavera em Maiorca e as gaivotas ainda têm a maior parte da Playa de Palma para si. Aquecendo-se ao sol, elas só levantam voo quando um visitante ocasional chega perto demais. Lentamente, a principal faixa turística da ilha espanhola se recupera do sono invernal.

Mas alguns quilômetros mais adiante, no coração de Palma, a capital da ilha, a situação é menos tranquila. No último fim de semana, milhares de manifestantes participaram de uma marcha organizada por 60 grupos que se opõem à indústria turística da ilha e exigem moradias acessíveis.

Os manifestantes afirmam que os aluguéis de temporada e os estrangeiros que compram propriedades na ilha são parcialmente culpados pela crescente dificuldade entre os habitantes locais para encontrar moradia acessível. Nos últimos dias, pichações culpando corretores pela escassez de imóveis apareceram em agências imobiliárias por toda a ilha.