O que diz a lei de 1798 usada por Trump para promover deportações

Os juízes entenderam que, como os imigrantes estão detidos no Texas, o caso deveria ter sido apresentado naquele estado, incapacitando um juiz de Washington de analisar a matéria. Na prática, abre espaço para a lei voltar a ser questionada nos tribunais texanos.

O tribunal superior americano também decidiu que os migrantes sujeitos à deportação sob a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 devem ser notificados e ter a oportunidade de contestar legalmente sua remoção.

Por que a Lei de Inimigos Estrangeiros foi criada?

No final do século 18 as tensões entre EUA e França escalavam. Em 1789, os americanos haviam saído de uma longa guerra de independência contra o Reino Unido, amplamente financiada pela monarquia francesa, e eleito seu primeiro presidente. Três anos depois, na Europa, a Revolução Francesa derrubou Luís 16 e instalou uma república no país.

Para os americanos, a derrocada da monarquia eliminava também sua dívida, já que os valores eram devidos à realeza deposta – e não à recém-instalada Convenção Nacional.

Pequenos embates navais passaram a ser travados no mar do Caribe e no mar das Antilhas, o que agitou também a política interna americana – um país que ainda tentava consolidar sua nova Constituição. O Partido Federalista dos EUA, que defendia um governo central forte, temia que os "estrangeiros" que viviam nos Estados Unidos simpatizassem com os franceses durante um possível conflito, explica o Arquivo Nacional dos EUA.