O que é incel, o submundo misógino que chegou ao Brasil

A imaginação incel orbita ainda ao redor da chamada "regra 80/20", segundo a qual 80% das mulheres se atraem por 20% dos homens. A ela se atribui o insucesso romântico dos incels — uma Stacy só se interessaria sexualmente por um Chad, ou sempre estaria pronta para deixar um homem supostamente inferior por ele.

Ao se dar conta dessa realidade, um homem "engoliria a pílula vermelha" (redpill, em inglês), ou seja, despertaria para os preceitos centrais do movimento incel. O termo faz referência ao filme Matrix e, na última década, se desdobrou na "pílula preta" (blackpill), hoje também em crescimento no Brasil.

"Blackpill é uma versão mais radicalizada de redpill. Eu diria que temos que tomar muito cuidado com esse movimento, que de fato discursa sobre morte às mulheres", explica Camilo.

Extremismo e saúde mental

Uma pesquisa encomendada pelo governo britânico apontou que uma minoria de incels declara abertamente apoio à violência, enquanto os últimos anos tiveram um número pequeno, porém crescente, de ataques associado ao movimento.

Já o relatório da UE dividiu as plataformas onde os incels interagiam, pelo menos até 2021, como de alto ou baixo risco, com as mais populares, tais como Youtube e X, sendo menos propensas à violência do que fóruns e websites endógenos.