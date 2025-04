PGR denuncia ao STF ministro Juscelino Filho por desvio de emendas

A PGR aponta que Juscelino destinou verbas via emendas parlamentares a obras em Vitorino Freire, cidade no Maranhão governada por uma irmã do então deputado, e recebeu propina pela execução.

Parte dos recursos foi repassada à prefeitura por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf ), estatal que conduziu obras de pavimentação com empresas de fachada.

A PF concluiu que houve fraude nas licitações para pavimentação de ruas que acabaram favorecendo o empresário Eduardo José Costa Barros, o Eduardo DP, que teria feito pagamentos de propina a Juscelino por meio de laranjas.

Como relata o UOL, a prefeitura contratou, em fevereiro de 2022, a empresa Construservice para fazer a obra. Segundo a PF, a empresa tem Eduardo DP como verdadeiro dono. A corporação afirma ter encontrado diálogos no celular do empresário que mostram que Juscelino o orientou sobre como viabilizar as fraudes.

Segundo revelou o jornal O Estado de São Paulo, Juscelino Filho manejou R$ 50 milhões em emendas, sendo que R$ 5 milhões ele destinou em 2020 à prefeitura de Vitorino Freire para asfaltar uma estrada que passava em frente a fazendas dele e da família.

O grupo ligado a Juscelino é suspeito de "desvio ou apropriação e uso indevido de, no mínimo, R$ 835,8 mil", segundo o relatório da PF.