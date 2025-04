Tarifaço de Trump atinge duramente exportações da África - Tarifas de até 50% afetam países africanos que já sofrem com dificuldades políticas e econômicas e revelam falta de clareza sobre critérios adotados pelo governo americano.As pesadas tarifas anunciadas por Donald Trump na semana passada geraram uma onda de preocupação em todo o continente africano que atingiu especialmente países pequenos e pobres com pouca relevância na balança comercial dos Estados Unidos.

Lesoto, um reino montanhoso com 2,3 milhões de habitantes totalmente cercado pela África do Sul, é o maior exemplo disso. Conhecido como a "capital do denim da África", o país tem uma economia fortemente dependente da venda de jeans para grandes marcas americanas, como Levi's e Wrangler. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, foi o mais taxado por Trump, com uma tarifa de 50%.

O comércio do Lesoto com os EUA – seu segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da África do Sul – representa mais de um décimo do PIB do país africano. As vendas para os EUA foram de 237 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão) em 2024. Do outro lado, esse comércio equivale a 0,006% do total das importações dos EUA.