Zelenski confirma que ucranianos estão em outra região russa - Pela primeira vez, presidente da Ucrânia confirma que suas tropas estão em outra área do território da Rússia: não só em Kursk, como também na região vizinha de Belgorod.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, confirmou pela primeira vez nesta segunda-feira (08/04) que as tropas ucranianas têm estado ativas na região russa de Belgorod, pois buscam proteger as cidades ucranianas próximas à fronteira.

As tropas ucranianas permanecem em partes da região russa vizinha de Kursk oito meses após uma incursão na fronteira, embora as forças russas tenham recapturado grande parte do território perdido.

Em seu discurso noturno em vídeo, Zelenski disse que o líder das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, apresentou um relatório "sobre a linha de frente, nossa presença na região de Kursk e nossa presença na região de Belgorod".