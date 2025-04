'Ficamos como esqueletos': amiga reencontrou Anne Frank após Holocausto e vive em SP

Da Holanda, Nanette se mudou para a Inglaterra, onde foi morar na casa de uma tia materna em Londres. Era abril de 1949. Na capital inglesa, arranjou emprego de secretária num banco e conheceu um rapaz de origem húngara chamado John Frederick Konig (1927-2022). Se Nanette perdeu os pais para o nazismo, John perdeu os dele para o câncer: o pai morreu de tumor no pulmão e a mãe, pouco tempo depois, de mama.

John e Nanette se casaram em julho de 1953 e, em seguida, se mudaram para o Brasil. O casal teve três filhos: Elizabeth, Judith e Martin. Hoje, Elizabeth, de 70 anos, mora nos EUA, e Judith, de 67, no Canadá.

"Não há nada que se compare ao Holocausto", afirma o empresário Martin Joseph, 62, que tem dois filhos e vive em São Paulo com Nanette, que hoje sofre de Alzheimer. "Minha mãe vive dizendo que as pessoas não aprenderam nada com a História. Inacreditável ver pessoas que, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra, se dizem 'nazistas'. Pior: duvidam da veracidade do Holocausto. Essas pessoas não foram à escola? Não estudaram o que aconteceu? Por isso é importante educar as novas gerações. Não podemos deixar que aquilo tudo volte a acontecer de novo. Nunca mais!"

Nos anos 1980, Nanette se formou em Economia na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e, a partir de 1999, deu palestras sobre o Holocausto em escolas da rede pública. Em 2015, escreveu suas memórias, Eu Sobrevivi ao Holocausto (Universo dos Livros), e foi tema do documentário Vida Acima de Tudo, produzido pelo IPB (Instituto Plataforma Brasil), representante da Casa Anne Frank no Brasil.

"Nanette tem compartilhado sua história para conscientizar as novas gerações sobre os perigos do preconceito, da intolerância e da discriminação. Sua impressionante trajetória de vida e sua dedicação à memória histórica fazem dela uma referência no ensino sobre o Holocausto", enaltece Joëlke Offringa, presidente do IPB. "O impacto de suas palestras sempre foi extraordinário. Grandes plateias de jovens ficavam em silêncio enquanto ela falava. Um silêncio tão profundo que, se uma agulha caísse, seríamos capazes de ouvir. Era como se a própria Anne Frank estivesse ali, presente."