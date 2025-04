[Coluna] A decadência do Rio de Janeiro

Tudo bem que minha percepção se limita, em grande parte, às áreas asfaltadas da Zona Sul. Mas também escuto de pessoas que vivem ou trabalham na Zona Norte como a falta de segurança atrapalha a vida deles. Preferem fechar os olhos para a existência do crime organizado – se for possível fazer isso, claro.

O sentimento de falta de segurança tem alguma base nas estatísticas. Tanto roubos de veículo como de carga cresceram em 2024. E de celular também. Escuto pessoas que vivem na Zona Sul e no centro relatando o medo de andar com o celular na rua. Quem anda de ônibus prefere ter o "celular do bandido": um aparelho velho para ser entregue em caso de assalto, enquanto se guarda o celular bom em outro lugar.

Por outro lado, os homicídios dolosos estão no menor patamar deste 1991, enquanto as mortes pela polícia baixaram para o nível de 2015. Mas isso são dados do estado do Rio como um todo, e não apenas da cidade do Rio. Além disso, analistas acreditam que isso se deve, por um lado, à acomodação entre os grupos criminosos. Por outro lado, vale lembrar que, desde a pandemia, a entrada de forças policiais nas favelas tem sido limitada pelo STF, reduzindo os confrontos violentos.

Houve muito ruído quando a economista Zeina Latif, num texto recente no jornal O Globo, chamou a atenção para o baixo crescimento econômico do Rio. Ela apontou para a má distribuição de renda no estado, que só é pior na Paraíba e no Piauí. O que "salva" a economia local é a indústria extrativa, enquanto a construção, o comércio e a indústria de transformação encolheram recentemente. A taxa de ocupação é menor que na média nacional, e a taxa de desemprego, maior.

Latif aponta que o Rio ganha com os royalties de petróleo como nenhum outro estado, mas que isso não se traduz em boas políticas públicas. E, ao mesmo tempo, o estado é o mais endividado de todos. "Chega a dar tristeza a decadência econômica do estado, ainda mais sendo referência no patrimônio histórico e na riqueza artística e cultural", conclui Latif.

A FecomercioRJ criticou a publicação da economista, listando números positivos sobre a economia do Rio, ao mesmo tempo afirmando que – sim – há problemas. Mas argumentou que "qualificar o Rio, com tanto a mostrar, como decadente é ajudar a manter em nosso estado uma visão fatalista que em nada contribui para darmos os necessários passos à frente, com estabilidade e com consistência".