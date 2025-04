Conservadores e social-democratas fecham acordo para governar a Alemanha

A Alemanha deu um passo importante nesta quarta-feira (09) para a formação de seu novo governo, que deverá ser liderado pelo conservador Friedrich Merz, da CDU (União Democrática Cristã).

O bloco composto por CDU e seu irmão da CSU (Baviera, União Social Cristã), o mais votado nas eleições parlamentares antecipadas de fevereiro com 28,6%, e o SPD (Partido Social Democrata), do atual chanceler federal Olaf Scholz e terceiro mais votado, com 16,4%, anunciaram em Berlim a conclusão de um acordo de coalizão para formar um novo governo.

O texto do acordo de coalizão agora precisará ser aprovado por um congresso partidário da CDU, pela executiva do CSU e por uma votação entre os filiados ao SPD. Uma vez confirmado pelas três legendas, a expectativa é que Merz seja eleito o novo chanceler federal pelo Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) no início de maio.