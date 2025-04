"Cultura de guerra" francesa pode liderar o rearmamento na Europa?

Mais interesse dos investidores após o confronto de Trump com Zelenski

O atrito entre Donald Trump e Volodimir Zelenski, ocorrido na Casa Branca no fim de fevereiro, foi um "divisor de águas" para startups de defesa francesas, afirma François Mattens, cofundador e vice-presidente da Defense Angels, uma rede que promove o investimento nesse tipo de empresa.

A reunião entre os dois presidentes terminou sem a assinatura planejada do acordo sobre o fornecimento de terras raras ucranianas e aumentou os temores de que os EUA pudessem parar de fornecer assistência militar à Ucrânia. O apoio de Washington foi retomado após um breve intervalo.

Relembrando o evento, Mattens disse à DW que muitos investidores "que costumavam ficar hesitantes, desde então me ligaram dizendo que gostariam de prosseguir com seus investimentos". Com sede em Paris, a Defense Angles calcula que, em 2025, 90 de investidores associados vão financiar 30 startups do setor.

Para ele, esse interesse é mais uma prova do papel crucial que as startups podem desempenhar. "Precisamos de inovação e tecnologia de ponta no setor de defesa. As startups dinâmicas são mais adequadas para produzir isso do que os grandes grupos."

A startup francesa Cailabs é uma das empresas que viu o aumento do interesse dos investidores desde o conflito entre Trump e Zelenski.