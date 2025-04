"Fica um vazio": parentes de desaparecidos nas enchentes no RS vivem luto sem fim

Elirio e Erica viviam com o filho, Dorly, de 58 anos, e com a mulher de Dorly, Janice, de 49, em uma pequena propriedade rural em Roca Sales, no Vale do Taquari, onde criavam bois e porcos. No local também moravam Maria Eduarda, de 20 anos, e Gabriela, de 9 anos, filhas de Dorly e Janice e netas dos idosos. Eduardo, irmão mais velho das meninas, vive com Luana em Muçum (RS), município vizinho.

A tragédia que devastou a família Brino aconteceu no dia 30 de abril de 2024. As intensas chuvas dos dias anteriores fizeram com que um morro próximo desmoronasse, cobrindo tudo que existia nas imediações.

"Por volta das 15 horas, chovia muito e foi quando tudo aconteceu. Vizinhos que estavam junto ao Dorly e Janice minutos antes, apenas ouviram o barulho e saíram correndo, e tudo o que se via era uma fumaça branca e a visibilidade era zero. Eu e o Eduardo, estávamos em Muçum. Ele havia saído de casa para poder ajudar as pessoas a carregar as coisas por causa da enchente, quando um compadre veio em nossa casa e deu a notícia. A ficha não caiu na hora", recorda Luana.

"Sabíamos o transtorno que a enchente causava às pessoas, porém um deslizamento de terra nunca pensamos que isso pudesse acontecer na propriedade. Tanto que eu e Eduardo estávamos construindo nossa casa no morro onde ocorreu o deslizamento”, acrescenta.

Toda a família que estava na propriedade foi atingida pelo deslizamento. Os corpos dos pais e das irmãs de Eduardo foram encontrados dias após o ocorrido. Já os avós nunca foram localizados.

Dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontam que 27 pessoas seguem desaparecidas após um ano da tragédia. Os desaparecidos são de 15 diferentes cidades. Oficialmente, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou 183 mortes no desastre. Ao todo, 478 municípios gaúchos foram atingidos por inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra.