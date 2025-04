Linhagem humana desconhecida viveu em era verde do Saara

Indivíduos de Takarkori e Taforalt estão igualmente distantes das linhagens da África Subsaariana, indicando que, apesar do esverdeamento do Saara, o fluxo genético entre as populações subsaarianas e do Norte da África permaneceu limitado durante o Período Úmido Africano, ao contrário do que havia sido sugerido anteriormente.

O estudo também analisa a ancestralidade neandertal e mostra que os indivíduos Takarkori têm dez vezes menos DNA neandertal do que pessoas de fora da África, mas mais do que os africanos subsaarianos contemporâneos.

Todas essas descobertas sugerem que, "embora as primeiras populações do norte da África estivessem em grande parte isoladas, elas receberam traços de DNA neandertal devido ao fluxo genético de fora da África", explica Johannes Krause, principal autor e diretor do Instituto Max Planck.

Pastoreio no Saara Verde

Para Nada Salem, principal autora do estudo e pesquisadora do Instituto Max Planck, a pesquisa "desafia suposições anteriores sobre a história da população do Norte da África e destaca a existência de uma linhagem genética profundamente enraizada e há muito isolada".

"Esta descoberta revela como o pastoreio se espalhou pelo Saara Verde, provavelmente por meio de intercâmbio cultural e não de migração em larga escala", acrescenta Salem.