O que é uma guerra comercial e aonde vai a disputa China-EUA

Nenhum dos lados parece querer ceder.

A China retaliou as novas tarifas americanas, anunciando nesta quarta-feira (09/04) que aumentaria as taxas sobre todos os produtos americanos para 84% a partir do dia seguinte. Pouco depois, Trump dobrou a aposta, anunciando um aumento, com efeito imediato, das tarifas contra Pequim para 125%. O aumento provavelmente está colocando a economia global no caminho de um conflito econômico que pode ser extremamente prejudicial.

O que é uma guerra comercial?

Uma guerra comercial é um conflito econômico no qual os países implementam e aumentam tarifas e outras barreiras não tarifárias uns contra os outros. Normalmente, é gerada por protecionismo econômico extremo e geralmente envolve as chamadas "medidas de retaliação", em que cada lado aumenta as tarifas em resposta ao outro.

Ao longo da história ocorreram diversas disputas comerciais. No século 17, muitas guerras reais, como a Primeira e a Segunda Guerras Anglo-Holandesas, foram causadas por disputas comerciais, enquanto a Primeira Guerra do Ópio entre o Império Britânico e a China, no século 19, também foi causada por uma disputa comercial.

Diversas guerras comerciais ocorreram nos últimos dois séculos, às vezes com foco em produtos específicos e outras vezes em todo o comércio entre países e blocos econômicos.