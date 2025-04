O que fazer contra os produtos químicos "eternos"

Desde que leu o artigo de jornal sobre o poço poluído em sua cidade, há mais de uma década, a terapeuta ocupacional Andrea Amico se ocupa das PFAS. Os exames de sangue a deixaram zangada e assustada, e sua família não estava só: nos cerca de 2 mil habitantes da área também submetidos a testes entre 2015 e 2017, constataram-se taxas de alguns dos poluentes eternos entre duas e três vezes superiores às da população em geral.

À busca de respostas sobre impactos para a saúde e prevenção, ela ajudou a fundar, em 2017, a Coalizão Nacional sobre Contaminação com PFAS, que se empenha por regulamentações mais eficazes e para que as companhias poluidoras sejam responsabilizadas. No ano seguinte, ela depôs perante o Senado no primeiro inquérito em torno das substâncias tóxicas.

Amico também contribuiu para que. em 2019. se realizasse uma análise de impactos para a saúde em sua comunidade, como parte de um projeto maior sobre áreas contaminadas no país, cujos resultados deverão ser divulgados em 2025.

O problema das PFAS se estende por muitas cidades, lugarejos e fazendas americanas. Testes realizados nos últimos anos indicaram que 98% da população tem taxas detectáveis no sangue e que grande parte da água encanada está contaminada.

Luta para eliminar PFAS

Os métodos existentes para eliminar PFAS são complicados e custosos. Na antiga base aérea de Portsmouth, além de se construírem novas estações de tratamento de água subterrânea, foram instalados filtros para impedir a penetração de PFAS no poço contaminado.