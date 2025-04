Alemanha puxa queda de pedidos de asilo na Europa - França e Espanha ultrapassaram Alemanha em número de pedidos no primeiro trimestre de 2025, com o declínio de requerentes da Síria, Afeganistão e Turquia. Efeito deve ser analisado a longo prazo, ponderam especialistas.Cada vez menos pessoas estão pedindo asilo na Alemanha, de acordo com dados preliminares da Comissão Europeia divulgados pelo jornal alemão Welt am Sonntag no último fim de semana. Especialistas, contudo, dizem que esse cenário deve ser interpretado com cautela.

O número de pessoas que pediram proteção à Alemanha no primeiro trimestre deste ano caiu 45% em comparação com o mesmo período do ano passado, para um total de 37,4 mil, segundo a publicação. Dessa forma, França e Espanha ultrapassaram a Alemanha como os países mais procurados para asilo – com 40,9 mil e 39,3 mil pedidos, respectivamente.

O jornal não revelou os números relativos a toda a União Europeia, mas destacou que há uma tendência geral de queda nos pedidos, especialmente de pessoas da Síria, Afeganistão e Turquia – origem da maioria dos requerentes de asilo na Alemanha.