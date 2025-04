Cresce pressão sobre Israel por morte de médicos palestinos

A consternação internacional e a pressão por uma investigação completa e independente sobre os fatos ganharam ainda mais força após a divulgação de um vídeo que contradiz a versão israelense de que os veículos de resgate não estavam devidamente sinalizados.

A gravação, publicada pelo The New York Times em 5 de abril, mostra o momento em que tropas israelenses abriram fogo contra uma equipe de resgate. As imagens foram recuperadas do telefone celular de Rifaat Radwan, um dos paramédicos mortos.

É possível ver no vídeo que as ambulâncias e o caminhão de bombeiros em que viajavam estavam claramente identificados e com luzes de sinalização de emergência acesas.

Quando a ambulância de onde o vídeo foi gravado para, começa o barulho de tiros de arma de fogo. A tela fica preta, mas é possível ouvir por mais de cinco minutos o tiroteio, além de vozes e, num determinado momento, alguém recitando orações.

Israel muda versão

Em 31 de março, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que "vários veículos descoordenados foram identificados avançando de forma suspeita em direção às tropas da IDF sem faróis ou sinais de emergência" e que por isso as tropas da IDF dispararam contra os veículos.