Entenda os próximos passos da guerra comercial aberta por Trump

Trump estava sob forte pressão de diversos setores para suspender as tarifas, após dias de turbulência nos mercados financeiros globais, diante do temor de que as medidas prejudicassem seriamente o crescimento econômico mundial.

As tarifas também provocaram reações negativas no mercado de títulos, onde o governo dos EUA e empresas captam recursos. Investidores começaram a se desfazer dos papéis ou passaram a exigir juros mais altos, diante da queda na confiança no país.

O anúncio da semana passada foi amplamente criticado por parlamentares, economistas e empresários, tanto nos EUA quanto no exterior, por gerar incerteza nas cadeias globais de suprimento.

Essas reações negativas são vistas como fator decisivo para que o governo reconsiderasse sua posição, temendo uma possível crise financeira. O banco central americano apostou que as barreiras tarifárias podem trazer uma recessão, seguida por inflação e desemprego nos EUA.

A administração Trump, no entanto, defendeu que a suspensão é apenas uma manobra para trazer outras nações à mesa de negociações.

Segundo a Casa Branca , cerca de 75 países entraram em contato desde o anúncio das tarifas para discutir novos acordos comerciais.