Físicos revelam segredo para extrair mais sabor do café - Método correto de preparo pode tornar a bebida mais forte com o mesmo volume de grãos, que estão cada vez mais caros. Clima no Brasil contribui para aumento dos preços no mundo.Uma simples mudança na forma de despejar a água pode intensificar o sabor do café filtrado, que é tão popular no Brasil. Com o aumento do preço dos grãos moídos no país e no mundo, evitar o desperdício pode ajudar o consumidor a economizar.

Físicos pesquisaram como obter uma bebida forte com a menor quantidade de café possível com um filtro manual, também conhecido como coador entre os brasileiros. O principal conselho dos especialistas é verter a água de uma altura considerável e de forma contínua sobre o pó de café.

Embora nunca tenha saído de moda no Brasil, o café filtrado tem ganhado popularidade no exterior. Neste método, a água quente é tradicionalmente despejada lenta e circularmente sobre o café moído, que repousa sobre um coador de cerâmica ou plástico, coberto com um filtro de papel.