Helicóptero cai em Nova York e deixa seis vítimas - Aeronave levava família de turistas espanhóis e caiu no Rio Hudson, próximo ao local onde se encontra a Estátua da Liberdade. Autoridades investigam causa do acidente.Um helicóptero de turismo caiu no Rio Hudson, entre Nova York e Nova Jersey, nesta quinta-feira (10/04), provocando uma grande operação de resgate no local.

As seis pessoas que estavam a bordo da aeronave – o piloto e uma família de turistas espanhóis – morreram no acidente. Duas chegaram a ser levadas com vida a um hospital mas não resistiram. Entre as vítimas estão três crianças.

"Neste momento, todas as seis vítimas foram retiradas da água. E, infelizmente, todas foram declaradas mortas", disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, em uma coletiva de imprensa.