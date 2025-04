O que prevê o acordo de coalizão na Alemanha

O texto estipula, para os anos de 2025, 2026 e 2027, uma ampliação gradativa do valor que as empresas podem considerar como depreciação de seus novos equipamentos, reduzindo o montante de imposto devido. A partir de 2028, haverá uma redução escalonada do imposto de renda sobre pessoa jurídica em 5 pontos percentuais, aplicada em cinco etapas anuais de 1 ponto percentual.

Também está prevista a redução de imposto de renda de pessoa física das pessoas de renda baixa ou média, a partir da segunda metade da atual legislatura, com o objetivo de aumentar a renda disponível para consumo dos domicílios.

Redução do preço da eletricidade: o preço pago pela eletricidade tornou-se uma questão crítica para a economia alemã desde o início da guerra na Ucrânia, que acabou com o gás barato russo que alimentava o parque industrial da Alemanha. Isso já levou o governo anterior a também adotar políticas e fundos para reduzir os custos com eletricidade.

O contrato de coalizão do novo governo propões reduzir a taxa sobre eletricidade ao mínimo da União Europeia, reduzir as taxas cobradas das redes de distribuição e garantir um preço de eletricidade para as indústrias intensivas em energia.

Livre comércio: como o atual, o novo governo também se mostra engajado na aprovação de acordos de livre comércio, e cita o acordo entre Mercosul e União Europeia como um deles. Há também o plano de negociar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que hoje promove uma guerra comercial global com a adoção de tarifas decretadas pelo presidente Donald Trump.

Reforma do Estado