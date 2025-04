Rússia liberta bailarina condenada por doar US$ 51 à Ucrânia - Ksenia Karelina havia sido condenada a 12 anos de prisão em 2024. Libertação ocorreu como parte de troca de prisioneiros entre os EUA e Rússia. Em troca, Kremlin obteve libertação de russo preso por lavagem de dinheiro.A Rússia libertou nesta quinta-feira (10/04) uma cidadã russo-americana que havia sido sentenciada a 12 anos de prisão, após ser acusada pela Justiça do regime de Vladimir Putin de alta traição por alegadamente enviar 51,80 dólares (R$ 300) a uma ONG que atua na Ucrânia.

Ksenia Karelina, uma bailarina de 34 anos foi libertada como parte de uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos, disse seu advogado, Mikhail Mushailov. A troca ocorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com informações do chefe da CIA, John Ratcliffe, ao jornal The Wall Street Journal (WSJ), o que foi confirmado pelo advogado.

"Ela foi trocada. Ela entrou em contato com seus familiares há duas horas", comentou à Interfax. Ela também já estaria em um avião rumo aos Estados Unidos, segundo escreveu na rede social X Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA.