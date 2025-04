Sofri preconceito na escola por ser nordestina - Minha família se mudou do Nordeste para Goiás. Nas escolas que passei, achei que encontraria amigas, mas o que eu ganhei foi muito sofrimento e bullying.Infelizmente, ainda existe um grande preconceito com nordestinos quando mudam para outras regiões do país. Em fevereiro de 2022, eu comecei a estudar em um colégio estadual em Goiás. Tinha acabado de me mudado do agreste paraibano para o estado.

Aos 12 anos, em uma cidade nova, escola nova, eu comecei a ouvir alguns comentários que discriminavam as minhas origens, como: "esse povinho do nordeste tem que sofrer mesmo, tem que comer capim, nordestinos tinham que morrerem todos, são a praga do Brasil". Eu, com 12 anos na época, fiquei muito triste. Tudo o que eu gostaria era de ter feito amizades, só que aconteceu totalmente o contrário.

Porém, no mesmo ano, me mudei para outra cidade localizada ao sul de Goiás. De agosto de 2022 até maio de 2024, eu sofri bullying por ter minhas raízes nordestinas. Primeiro eram somente três meninas que me discriminavam, mas em 2023 passaram a ser cinco meninas e em 2024 foram doze, todas elas eram da região sul e sudeste do país.