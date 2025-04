Tarifas de Trump reduzem previsão de crescimento na Alemanha, dizem economistas

O país também sofre com questões estruturais, como as altas contribuições para a seguridade social, a diminuição da população economicamente ativa, o desemprego e o excesso de burocracia, diz o relatório.

As exportações alemãs também enfrentam a crescente concorrência da China, enquanto o setor industrial do país ainda está lutando com as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia e o subsequente salto nos preços da energia.

Novo governo promete guinada econômica

O novo governo alemão – formado pelos democratas-cristãos de Friedrich Merz, pela União Social Cristã (CSU) e pelo Partido Social Democrata – prometeu uma guinada na economia.

Em março, o parlamento alemão já aprovou um pacote histórico para afrouxar as regras constitucionais sobre empréstimos do governo para a defesa e para aumentar os gastos com infraestrutura e medidas de proteção climática.

Segundo os economistas, a flexibilização do teto da dívida pública deve ajudar a impulsionar o PIB em 0,5% em 2026, com um crescimento total esperado para o ano de 1,3% – dependendo do impacto prolongado das tarifas de Trump.