"Um lugar assustador": historiador conta por que deixou EUA

Política do "nós e eles"

Em seu livro de 2018 How fascism works: The politics of us and them (Como o fascismo funciona: A política do nós e eles), ele descreve como essa forma de regime "desumaniza segmentos da população" para justificar "tratamento desumano, da repressão da liberdade e prisão em massa à expulsão".

O governo trumpista tem sido acusado de deportar imigrantes à revelia de ordens judiciais, assim como de restringir a liberdade de expressão, ao reter o financiamento a universidades ou repartições federais que promovem a diversidade, igualdade, inclusão (DEI, na sigla em inglês).

Nesse contexto, não se pode mais falar de "populismo": segundo o historiador, o termo acaba "minimizando [whitewashing] a ameaça". Como argumentou no livro Erasing history: How fascists rewrite the past to control the future (Apagando a história: Como os fascistas reescrevem o passado para controlar o futuro), de 2024, a intolerância de Donald Trump é fascista por natureza.

Washington tem negado verbas às universidades que foram palco de protestos antibélicos no contexto do conflito Israel-Hamas, argumentando que elas promoviam o antissemitismo. No entanto "os estudantes judeus de Yale eram um dos maiores grupos identitários participando dos acampamentos e dos protestos".

"Este regime está traçando uma distinção entre bons judeus e maus judeus, e nós conhecemos a história disso", alerta Stanley. A separação entre judeus de direita, "pró-Israel" e "judeus como eu e meus alunos aqui em Yale, que criticamos as ações de Israel em Gaza" também serve a "um estereótipo antissemita muito perigoso" e falso, "de que nós, judeus americanos, controlamos as instituições".