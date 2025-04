União Europeia suspende tarifas retaliatórias contra os EUA por 90 dias

Apesar da disposição para alcançar um acordo comercial com os EUA, a UE continua focada em diversificar alianças comerciais, colaborando com países que compartilham o compromisso com o livre comércio.

Guerra acirrada com a China

Apesar de reduzir temporiamente as tarifas, Trump decidiu na quarta-feira aumentar para 125% a taxa sobre produtos chineses aprofundando, assim, a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Em resposta, os chineses impuseram tarifas de 84% sobre as importações americanas. O republicano disse ter esperança de que, "em um futuro próximo, a China perceba que os dias de exploração dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis".

A China rejeitou o que chamou deameaças e chantagens dos EUA. Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que o país "seguirá até o fim" se o governo americano seguir no mesmo caminho. Segundo o ministério, a porta de Pequim está aberta para o diálogo baseado no respeito mútuo.

Enquanto Trump não descarta uma resolução com a China, autoridades do seu governo afirmam que a prioridade são negociações com outros países, como Vietnã, Japão e Coreia do Sul.