Com tarifaço, UE e China correm em busca de novos mercados - Com as exportações para os Estados Unidos duramente prejudicadas pelas tarifas de Donald Trump, a China tenta diálogo com antigos rivais e mira entorno; Europa busca novas parcerias comerciais no Sul Global."Reduzir riscos, diversificar e redirecionar o comércio" – esse mantra, por muito tempo entoado no contexto do domínio crescente da China sobre o comércio global, tem sido agora aplicado aos Estados Unidos. As tarifas do presidente Donald Trump, que por ora totalizam impressionantes 145% sobre os produtos fabricados na China, provocaram turbulências nos mercados financeiros de Sydney a São Paulo.

A consultoria Capital Economics alertou na quinta-feira (10/04) que, se não houver um recuo de Trump, as exportações da China para os EUA cairão mais da metade nos próximos anos, reduzindo o crescimento econômico do país asiático em até 1,5%.

Pesa ainda contra a China, que rebateu à pressão de Trump subindo também suas tarifas sobre produtos americanos, o fato de o país ter boa parte de sua produção muito voltada para as especificidades do mercado americano, o que dificulta o redirecionamento dessas mercadorias para os consumidores chineses. Com isso em vista, o presidente chinês, Xi Jinping, prometeu aprofundar a "cooperação global"com seus vizinhos, no início da semana.