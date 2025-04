Menos de 10% do plástico produzido no mundo é reciclado, revela estudo

Os Estados Unidos, o maior consumidor de plástico per capita, tem uma das menores taxas de reciclagem, com apenas 5% de reutilização. Um americano consome, em média, 216 quilos de plástico ao ano. Já a China foi o país com o maior consumo absoluto, de 80 milhões de toneladas ao ano.

Cada vez mais incineração

Os pesquisadores do estudo chinês também observaram uma "mudança significativa” no descarte global de resíduos, com declínio do uso de aterros sanitários e o aumento da incineração.

Cerca de um terço dos resíduos plásticos foram incinerados em 2022, com a China, o Japão e a União Europeia tendo a maior taxa de incineração. Enquanto isso, 40% do plástico vai parar em aterros, que ainda são o maior destino do material, apesar de o índice ter caído em comparação aos 79% registrados entre 1950 e 2015.

Em setembro, um estudo separado publicado na Nature por pesquisadores da Universidade de Leeds concluiu que a queima de plástico em lixões e fogueiras era um problema tão grande para o planeta quanto o acúmulo de lixo.

A queima informal de plástico, principalmente em países mais pobres onde não existem alternativas, espalha o plástico no meio ambiente, piora a qualidade do ar e expõe os trabalhadores a produtos químicos tóxicos, argumentou a pesquisa.