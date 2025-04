Moraes concede prisão domiciliar a suspeito de mandar matar Marielle Franco

Brazão deverá seguir medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilizar redes sociais, conceder entrevistas, ter contato com outros investigados e receber visitas sem autorização.

Ele também é obrigado a requerer autorização prévia para deslocamentos por questões de saúde, salvo em situações de emergência. Caso descumpra estas condições, o deputado pode retornar à prisão.

Processo em etapa final

Além de Chiquinho Brazão, o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, são réus no caso Marielle Franco. Eles seguem detidos em presídios federais e respondem por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

De acordo com a investigação da Polícia Federal, o assassinato de Marielle está relacionado ao posicionamento da parlamentar contrário aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brazão, que têm ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no Rio.

Conforme a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, réu confesso que efetuou os disparos de arma de fogo contra Marielle e o motorista Anderson Gomes, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa atuaram como mandantes do crime.