Novo governo alemão descarta limitar velocidade nas autoestradas - Não há limite de velocidade em cerca de 70% das autoestradas alemãs, as Autobahns. Limitação era defendida por social-democratas, mas não aparece no programa da nova coalizão de governo liderada por conservadores.A nova coalizão de governo da Alemanha não contempla a imposição de um limite geral de velocidade em todas as autoestradas federais do país, as Autobahns.

O programa de governo da coalizão, divulgado na quarta-feira (11/04) não faz nenhuma menção a planos para impor limites, uma antiga bandeira de grupos ambientalistas e especialistas em mobilidade.

Atualmente, não há limite de velocidade em cerca de 70% das autoestradas alemãs, com exceção de alguns trechos próximos de áreas urbanas ou de trânsito intenso. Na maioria vigora apenas uma "velocidade recomendada" de 130 km/h.