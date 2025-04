Pedro Lucas assume Comunicações após saída de Juscelino Filho

O União Brasil possui a segunda maior bancada da casa legislativa, com 59 deputados, atrás somente do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 92 membros.

Juscelino Filho pode virar réu no STF

Juscelino Filho pediu demissão em 8 de abril, após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sob acusação de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas parlamentares no período em que era deputado federal.

A denúncia foi enviada nesta terça ao gabinete do ministro relator da investigação, Flávio Dino, e corre sob sigilo. O STF decidirá agora se aceita a denúncia e se ele vira réu. Ou seja, trata-se do pedido de abertura de processo penal que, se iniciado, poderá levar à condenação ou não dos envolvidos.

A PGR aponta que Juscelino destinou verbas via emendas parlamentares a obras em Vitorino Freire, cidade no Maranhão governada por uma irmã do então deputado, e recebeu propina pela execução.

O ministro alega que é inocente. "Como deputado federal, no mandato anterior, Juscelino Filho limitou-se a indicar emendas parlamentares para custear a realização de obras em benefício da população. Os processos de licitação, execução e fiscalização dessas obras são de competência exclusiva do Poder Executivo, não sendo responsabilidade do parlamentar que indicou os recursos", afirmou a defesa do ministro, por meio de nota.