Pressionada por Trump, China eleva tarifa aos EUA de 84% para 125%

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês deve crescer 5,1% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior – uma desaceleração em relação aos 5,4% medidos no trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2024. No ano inteiro, o crescimento deve ser de 4,5%, menos que os 5% de 2024 e abaixo da meta oficial do governo.

ra/cn (Reuters, AFP, AP)