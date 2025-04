Quase 3 milhões de alemães nunca usaram a Internet

Os dados fazem parte de um levantamento anual sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação, que compara os níveis de conectividade de toda a União Europeia.

Segundo a pesquisa, cerca de 4% da população alemã não tem qualquer contato com a internet, abaixo da média da UE, que é de 5%.

Esta porcentagem recua de acordo com a faixa etária. Se considerados alemães entre 16 e 44 anos, por exemplo, o índice de desconectividade é de 2%.

Já a Holanda e a Suécia apresentam os menores índices de "offliners", com menos de 1% da população sem acesso à internet. Espanha e França também alcançaram índice melhor que a Alemanha, com apenas 3% da população fora do ambiente online.

Por outro lado, a Croácia e a Grécia estão no topo do ranking com mais cidadãos que nunca usaram a internet, com 14% e 11%, respectivamente.

Um terço da população mundial sem acesso