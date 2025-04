Quem ainda acredita em bruxas, em pleno século 21?

"Quando criança, a gente fica conhecendo a Bruxa de Joãozinho e Maria como o mal que devora o bem. E em algum momento começa a refletir a respeito e vê a Bruxa como uma mulher sábia." Ele é membro do movimento neo-religioso Wicca – nome do inglês arcaico que significa "bruxa".

Justin lembra a origem do termo em seu idioma: Hexe, do alto-alemão antigo hagazussa, "a que cavalga a cerca". Ele designava os espíritos femininos capazes de transitar no limite entre o mundo dos deuses e o dos seres humanos, na mitologia nórdica.

Enquanto hagazussa, Justin consegue ter a visão de outros mundos, trazendo mágica para sua própria vida e a de outros, com a assistência de seres espirituais e rituais mágicos. Com o cristianismo, ele nunca se sentiu realmente em casa: faltava-lhe a magia.

Nem todas as bruxas são ruivas

Tampouco Barbara se sentia em casa na igreja: enquanto feiticeira, ela é adepta das religiões pagãs. Com um xamã aprendeu a falar com as árvores e a tocar tambor para se colocar em transe e fazer contato com os espíritos. "O universo das bruxas é rico e colorido. A gente vive um pouco aqui e um pouco num mundo paralelo."

Enquanto muitas bruxas modernas leem o futuro nas cartas de tarô, ela prefere utilizar as runas como oráculo: "Por que vou esperar até as forças do destino me darem a mensagem? Quando eu faço uma pergunta, a resposta vem, com certeza."