Reintegração de "famílias do EI" desafia governo do Iraque

No auge de seu poder, entre 2014 e 2017, o EI controlava vastos territórios do Iraque e da Síria. Em Mossul, seu reduto no norte iraquiano, eles requisitavam regularmente as casas dos locais, e costumavam pagar seus membros em dólar.

"O que se pode fazer com a mentalidade de gente assim?", questiona Al-Mansour. "Eu não acho que eles deviam estar vivendo aqui." E a jornalista iraquiana não está sozinha nesse ponto de vista.

Deixados para trás pelos guerrilheiros do EI

Em 2019 o EI estava quase completamente derrotado, tanto no Iraque quanto na Síria. Os terroristas que não tinham sido mortos nas batalhas finais foram capturados e encarcerados, deixando para trás suas companheiras, filhos e apoiadores civis.

Muitos desses associados acabaram confinados no assim chamado Al-Hol, um "acampamento fechado" no nordeste da Síria, próximo à fronteira com o Iraque. Antes abrigando cerca de 10 mil cidadãos desalojados, em 2019 sua população passava de 73 mil, a metade iraquianos, segundo cálculos das Nações Unidas.

O professor de estudos políticos Raed Aldulaimi, do Colégio Universitário Al-Imam Al-Adham, em Bagdá, identifica as possíveis categorias de internos do campo: "As famílias que acreditam no EI; aquelas de que um membro se juntou ao EI – e isso não quer dizer que o resto da família concordasse – e então ficaram preocupadas de ser punidas por isso; e aí também gente que não tinha afiliação com o EI, mas que na busca de segurança acabou ali."