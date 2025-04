Sob críticas de maus-tratos, exportação de gado vivo dispara

Parte desses animais estava a bordo do Al Kuwait. Uma investigação da ONG Repórter Brasil mostrou que, em fevereiro de 2024, o navio tinha saído do Rio Grande do Sul rumo ao Iraque, mas precisou parar na África do Sul, onde virou notícia internacional. "Cidade do Cabo é atingida por odor ‘inimaginável' de 19 mil cabeças de gado em navio de exportação de animais vivos", noticiou o jornal inglês The Guardian.

Representantes do Conselho Nacional de Sociedades para a Prevenção da Crueldade contra Animais da África do Sul entraram na embarcação e encontraram bois mortos, doentes e cobertos de fezes. Classificaram a situação como "abominável".

Apesar do crescimento, a exportação de animais vivos também enfrenta resistência no Brasil. Especialistas e ativistas tentam barrar a atividade por meio da Justiça e do Congresso, alegando maus-tratos aos animais, risco sanitário e poluição nos mares.

Confinados com fezes e urina

A situação dos animais exportados vivos ganhou destaque em 2018. No dia 26 de janeiro, no Porto de Santos, em São Paulo, teve início o embarque de 27 mil bois rumo à Turquia. Devido a protestos de ativistas e a uma série de decisões liminares, o navio Nada zarparia somente em 5 de fevereiro, quatro dias após o previsto.

O cheiro causado pelas fezes e urina dos animais infestou a cidade e foi descrito como insuportável por muitos moradores. A pedido da Justiça, a médica-veterinária Magda Regina entrou no navio para fazer um laudo das condições dos bovinos.