Atendimento médico específico para adolescentes ainda é raro no Brasil

A escassez de hebiatras também é atribuída aos estigmas negativos sobre a adolescência. Segundo Barbosa, a percepção de que é difícil lidar com esses pacientes – expressa no termo pejorativo "aborrecência" – afasta alguns profissionais.

Apesar de ver méritos em filmes e séries de sucesso sobre esta fase da vida, com a tematização dos efeitos das redes sociais sobre a juventude, Barbosa acha que essas produções podem fomentar uma visão negativa desta fase da vida.

"A adolescência, como todas as faixas etárias, possui particularidades do desenvolvimento que os profissionais têm que estar capacitados a reconhecer e saber como atuar diante delas", aponta Andrade, da SPSP. "Esse conhecimento muda essa visão de fase difícil; passamos a entender a importância dos cuidados e o quanto é recompensador trabalhar com eles."

Para ela, a percepção na sociedade sobre o período contribui para que "profissionais de saúde, pais, professores e mesmo o poder público se distanciem dos adolescentes, sendo omissos em garantir seus cuidados e direitos".

Relação com a tecnologia traz novos desafios à saúde

Segundo Barbosa, a busca pela especialidade aumentou diante das complicações na saúde mental associadas à pandemia e ao uso de telas. Além do tempo excessivo em dispositivos, questões como déficit de atenção, vício em apostas e a chamada síndrome FOMO (fear of missing out)– um temor constante de perder ou ficar de fora de algo – são desafios trazidos pela relação com a tecnologia. Outro problema comum nos consultórios, também agravado pela exposição midiática excessiva, são os transtornos alimentares.