Entenda as negociações entre EUA e Irã sobre acordo nuclear

Apesar de ambos os lados demonstrarem otimismo com relação a avanços, a disputa se arrasta há mais de duas décadas.

Além do programa nuclear, Israel — aliado de Washington — também vê o Irã como uma ameaça por conta de seu apoio a grupos como o Hezbollah.

"Estamos apenas no início. É natural que, neste momento, as duas partes apresentem suas posições fundamentais por meio do intermediário omani", disse o porta-voz iraniano Esmail Baghaei.

Sinais de progresso podem ajudar a reduzir as tensões em uma região marcada por conflitos desde 2023, trocas de mísseis entre Irã e Israel, ataques dos rebeldes houthis no Mar Vermelho e a queda do governo sírio.

Por outro lado, o fracasso das negociações pode aumentar o risco de um conflito maior em uma região vital para o abastecimento global de petróleo. O Irã já advertiu seus vizinhos que abrigam bases dos EUA sobre possíveis "graves consequências" caso apoiem qualquer ação militar americana.

"Existe a chance de um entendimento inicial sobre futuras negociações, desde que a outra parte [os EUA] participe com uma postura de igualdade", afirmou Araqchi à TV iraniana.