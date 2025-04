Israel amplia ofensiva militar para "maior parte de Gaza" e ordena novas desocupações

"O exército completou a tomada do Eixo Morag, que corta Gaza entre Rafah e Khan Yunis, e incorporou toda a região entre Morag e o Corredor Philadelphi [fronteira com o Egito] na zona de segurança israelense", disse Katz.

Esta área, localizada entre o Corredor Philadelphi, ao sul, e o Eixo Morag, ao norte, abrigava mais de 200.000 palestinos antes do início do conflito, mas a população foi reduzida a algumas centenas após a destruição generalizada causada pelos ataques.

Katz acrescentou que o exército está expulsando a população do município de Beit Hanoun e de outros locais ao norte para ocupar a região e expandir a área militar do Corredor Netzarim, que atravessa a região central de Gaza. Na prática, o exército israelense divide o território palestino em três partes.

Em um anúncio separado, os militares ordenaram a evacuação dos residentes de Khan Yunis e áreas vizinhas depois que a força aérea israelense interceptou três mísseis disparados do sul de Gaza no início do dia.

"As tropas da IDF estão operando com força total na área e atacarão com intensidade qualquer local de onde os foguetes foram lançados", disseram os militares no X.

Situação crítica