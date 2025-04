Juíza dos EUA autoriza deportação de estudante palestino em situação legal no país

A magistrada, que atua em Louisiana, deu à defesa de Khalil prazo até 23 de abril para recorrer antes de começar a avaliar a emissão de uma ordem de deportação.

Mas segundo a agência de notícias Reuters, Comans não teria a palavra final sobre o destino do estudante. A deportação dele foi bloqueada juízes federais em Nova York e Nova Jersey enquanto eles analisam se a prisão violou ou não o direito do ativista à liberdade de expressão, direito fundamental garantido pela Constituição americana.

Ainda assim, o veredito de Comans representa uma vitória para Trump, que tem atuado para reprimir protestos contra a guerra em Gaza e deportar estudantes pró-palestinos que vivem no país legalmente e, assim como Khalil, não foram acusados pelas autoridades de cometer nenhum crime.

Khalil é detentor de um "green card" —autorização para residir e trabalhar nos EUA em caráter permanente—, e casado com uma cidadã americana, que está no nono mês de gestação. Ele é o primeiro estudante com residência permanente a ser detido como parte da repressão do governo Trump a protestos contra a guerra em Gaza, que se espalharam em universidades americanas no ano passado.

Mais de 300 pessoas ligadas aos protestos teriam tido seus vistos revogados desde que Trump assumiu a Casa Branca, segundo Rubio.

Leis de imigração estão sendo usadas para calar dissidentes, diz defesa

Khalil, um cidadão argelino, nascido de pais palestinos e criado na Síria, não foi acusado de nenhum crime. Ele está em um centro de detenção em Jena, Louisiana, a quase 2 mil quilômetros de distância de seus advogados de defesa e de sua mulher.