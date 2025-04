Milei acaba com restrição a compra de dólares na Argentina - Desde 2019, argentinos só podiam comprar US$ 200 por mês. País flexibiliza controle sobre o câmbio após receber socorro de US$ 20 bilhões do FMI.O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que vai acabar com a maior parte dos controles estritos do país sobre capital e moeda, permitindo que o peso argentino flutue livremente dentro de uma faixa móvel entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar, e facilitando a compra da moeda no mercado oficial por pessoas físicas, que desde 2019 era limitada a 200 dólares por mês.

A medida entra em vigor na próxima segunda-feira (14/04) e é uma aposta ousada do país que fechou, nesta sexta-feira, um pacote de resgate no valor de 20 bilhões de dólares (R$ 117,4 bilhões) com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O acordo, com prazo de quatro anos, dá à Argentina um respiro em um momento em que o país praticamente exauriu suas reservas de moeda estrangeira. É a 23º vez que o país é socorrido pelo FMI, a quem já deve cerca de 43 bilhões de dólares – o maior devedor da instituição.