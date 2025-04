O que é uma recessão econômica? - Tarifas, retaliações, guerra comercial - o temor de uma recessão global está de volta. Mas o que isso significa exatamente?Quando a economia encolhe, damos a isso o nome de recessão. A métrica mais comum para avaliar o desempenho da economia é o Produto Interno Bruto (BIP), que designa o valor de todos os serviços e bens produzidos em um determinado período.

Se queremos entender uma recessão, uma boa estratégia é olhar para os ciclos de conjuntura da atividade econômica. Parte-se do pressuposto que esses ciclos se repetem: depois de uma expansão da economia vem o auge, seguido de uma desaceleração – ou recessão – que, se não for contida, desemboca em uma depressão. Este último caso ocorre quando o mau momento da economia se estende por um longo período, com altos níveis de desemprego e falências, baixos níveis de produção e investimento e deflação ou hiperinflação.

Depois disso, o ciclo recomeça. Cada fase pode durar por um tempo diferente. Há casos em que uma fase dura três anos, há casos em que dura 60.