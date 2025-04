Rússia pode travar guerra no espaço, alerta chefe da Otan

Segundo ele, uma medida dessas significaria, na prática, a violação do Tratado sobre Exploração e Uso do Espaço Cósmico de 1967, do qual a Rússia e os Estados Unidos são signatários. O uso de armas de destruição em massa no espaço seria uma quebra do acordo, que prevê o uso pacífico do cosmos.

Rutte afirmou que a aliança militar está se preparando para tal cenário: "Os aliados da Otan se adaptam aos desafios no espaço, que incluem o compartilhamento de informações de inteligência e a estruturação de centrais de comando espaciais, mas também o desenvolvimento de satélites menores, mais fáceis de manobrar e mais bem protegidos."

O chefe da Otan disse que as atuais capacidades de Moscou no espaço são ultrapassadas e não se comparam às do Ocidente, mas sugeriu que isso poderia mudar com o desenvolvimento de armas nucleares para o espaço.

Rutte frisou que a competição no cosmos se acirrou nos últimos anos – não só na esfera comercial como também de defesa –, tornando-o mais ocupado, perigoso e imprevisível.

Segundo o Welt, a Otan decidiu em 2021 que a cláusula que estabelece o compromisso dos membros da aliança com a defesa uns dos outros também vale para ataques no espaço ou vindos do espaço.

O artigo 5 da Otan diz que um ataque armado a um ou mais de seus membros é considerado um ataque à aliança como um todo. Até hoje, essa cláusula só foi invocada uma única vez, em apoio aos Estados Unidos após o ataque terrorista contra as torres gêmeas em 11 de setembro de 2001.